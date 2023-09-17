Видео: Косторная и Куница выполнили короткую программу под песню Бейонсе

Фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница, выступающие в парном катании, представили короткую программу под композицию Бейонсе «Crazy in Love» на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в «Мегаспорте» в Москве 16 и 17 сентября.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видеозапись выступления пары.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
Напомним, Косторная является чемпионкой Европы 2020 года в одиночном разряде. Алёна и Георгий поженились этим летом. Сезон-2023/2024 станет для их пары первым полноценным. Тренер фигуристов — Сергей Росляков.
Также на контрольные прокаты сборной вызваны такие пары, как Карина Акопова/Никита Рахманин, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Таисия Собинина/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Валерий Колесов и Елизавета Осокина/Артём Грицаенко.
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