Хавронина/Нарижный прокомментировали сравнения с Валиевой из-за музыки к программе

Танцевальный дуэт Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный оценили старт сезона и ответили на вопрос о сравнениях с чемпионкой Олимпийских игр 2022 года Камилой Валиевой из-за использования музыкальной композиции из её прошлогодней произвольной программы.

«Как оцениваем прокаты у нас? Позитивненько, хорошее начало сезона. Показали программы, как хотели, получили положительный отзыв и, конечно, выступили на публике — это всегда заряжает на сезон. Позитивный итог».

«Эмоциональная реакция в конце программы? Я доехала до конца произволки! (смеётся) Ну, просто достаточно эмоционально было, и так как мы новая пара, тяжело всегда скатываться. Пытаемся прочувствовать друг друга, скатываемся. Достаточно напряжённая атмосфера была все эти месяцы, и хотелось хорошо показать себя публике, чтобы приняли. И из-за этого было так эмоционально, потому что выложились на все сто.

Не было опасений брать музыку Obscura – Power-Haus из-за сравнений с прошлогодней произвольной программой Валиевой? Если честно, когда тренеры предложили эту музыку, только я вспомнила, что под неё каталась Камила Валиева. Дэвид не вспомнил, тренеры не вспомнили, и я уже такая: «Ребята, вы точно думаете, что нужно брать?» Но в целом Камила очень красиво катается, и это не плохое сравнение для нас. Нам очень нравится музыка, и не было опасений брать её или не брать», — передаёт слова Хаврониной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

