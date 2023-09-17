Худайбердиева/Базин: пока готовы на четыре. Всё постепенно, мы в новой группе с апреля

Фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, соревнующиеся в паре в танцах на льду, рассказали о выборе кавер-версии песни Уитни Хьюстон «I Will Always Love You» для произвольной программы и оценили своё выступление на контрольных прокатах сборной России.

«Эта музыка раньше была популярной, а этот ремикс очень насыщенный, сильный. Я бы его сравнил с Ave Maria от Спенсер по энергетике, по моему ощущению», — передаёт слова Базина корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

«Мы влюбились в эту мелодию всем тренерским штабом. У нас не было сомнений — всё, мы её хотели. Начали ставить, а когда доставили до конца, начали чуть-чуть по элементам катать, поняли, что у нас 4:06 длится трек, а три с половиной минуты он поёт на разрыв, и мы катаемся на разрыв. После твиззлов, с третьего элемента начинается уже активная работа», — сказала Худайбердиева.

«Поэтому пока от проката к прокату пытаемся понять, где выложиться, где подышать, где, наоборот, добавить мощи. Чтобы это было не только под конец, но и в середине программы», — добавил Егор.

«Очень постараемся разрушить те законы, которые есть уже очень много десятков лет. Но невозможно бежать на льду четыре минуты. Постараемся не дышать — набрать воздух, ехать и ехать (смеётся). За сегодняшний прокат поставлю четыре с плюсом, — отметила Елизавета.

«То, что мы прокатали, внутри наших ожиданий и то, как мы готовы на сегодня — четыре. Это нормально, всё постепенно. Мы не так давно в новой группе, с конца апреля, плюс до апреля всё равно разбирались со всеми проблемами. Много чего происходило — и травмы, и болячки. Со всем этим справились, а тут уже и прокаты рядом. Всё постепенно, мы на правильном пути», — подытожил Базин.