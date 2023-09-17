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Майя Хромых высказалась о падениях в ПП на контрольных прокатах сборной России

Майя Хромых высказалась о падениях в ПП на контрольных прокатах сборной России
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17-летняя российская фигуристка Майя Хромых, занимающаяся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, прокомментировала неудачный прокат своей новой произвольной программы, которую она представила на контрольных прокатах сборной России в Москве. Хромых допустила два падения и по ходу выступления сделала лишь один каскад.

«Немножко подустала после вращений, и ещё немного не накатана программа, наверное. Как самочувствие? Всё хорошо. Очень долго этого ждала. Весь сезон переживала по этому поводу и сейчас рада, что буду соревноваться.

Ждать ли меня на Гран-при России? Думаю, да. В каких городах не знаю. Куда скажут ехать, туда и поеду», — передаёт слова Хромых корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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