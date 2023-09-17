Горбачёва рассказала, как вживается в образ из «Хода королевы» в произвольной программе

Фигуристка Алина Горбачёва рассказала о своём образе в новой произвольной программе.
«Программа была ещё не на 100%. Было неплохо, я считаю, но над ней ещё работать и работать: над катанием, над образом, над вращениями и прыжками.
Какие планируются прыжки в произвольной? В начале два четверных сальхова, но ещё посмотрим.
Я катаю образ из сериала «Ход королевы», рассказываю историю героини. В начале я рассказываю, как она любила играть в шахматы, но на доске могла только один раз в неделю, а в остальное время играла у себя в голове, представляла доску на потолке и играла на потолке. На первых движениях я как раз показываю, как играю на потолке. Дальше рассказываю в программе историю этой героини, и в конце моя дорожка — это про её самую сложную партию. Как ей было трудно в этот момент. Я стараюсь передать её эмоции, чувства. В итоге она выигрывает эту партию и бросает шахматного слона с доски.
Вжиться в образ было несложно. Эта музыка мне очень нравится, она западает мне в душу. Мне нравится программа, образ, и я очень стараюсь его передать.
Частично вижу себя в этой программе, так как шахматы — это всё-таки тоже спорт, пусть и умственный.
Идея костюма появилась у моего тренера Софьи Анатольевны Федченко, она предложила её нашей швее Ольге Глинко, и мы вместе уже думали, как сделать из этого хороший костюм, и, я думаю, у нас получился очень оригинальный и красивый костюм», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
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