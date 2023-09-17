«В 17 лет столько мыслей в голове». Валиева — о желании поступить в театральный вуз

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о желании стать актрисой и поступить в театральный вуз.
«Стать актрисой и поступить в театральный вуз? Посмотрим, в 17 лет столько мыслей в голове, столько направлений, которые можно взять. Почему актриса — потому что мы на льду по факту актёры, мы находимся на сцене и выдаём соответствующее настроение в образ. Это очень близко. Но актёры и актрисы — это всё же связано с речью, поэтому это нужно развивать. Но желание есть», — призналась фигуристка в разговоре с журналистами в микст-зоне после контрольных прокатов сборной России. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Напомним, сейчас олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022 Камила Валиева учится в 11-м классе.
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