«В 17 лет столько мыслей в голове». Валиева — о желании поступить в театральный вуз

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о желании стать актрисой и поступить в театральный вуз.

«Стать актрисой и поступить в театральный вуз? Посмотрим, в 17 лет столько мыслей в голове, столько направлений, которые можно взять. Почему актриса — потому что мы на льду по факту актёры, мы находимся на сцене и выдаём соответствующее настроение в образ. Это очень близко. Но актёры и актрисы — это всё же связано с речью, поэтому это нужно развивать. Но желание есть», — призналась фигуристка в разговоре с журналистами в микст-зоне после контрольных прокатов сборной России. Её слова передаёт корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, сейчас олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, чемпионка Европы – 2022 Камила Валиева учится в 11-м классе.