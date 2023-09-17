Петросян — об ультра-си: обязана выполнять планку, которая поставлена в прошлом сезоне

Российская фигуристка, победительница финала Гран-при России в 2023 году Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на контрольных прокатах сборной России 16 и 17 сентября.

«Как оценю свое выступление? 50 на 50. Произвольная программа мне не очень пока понравилась, я не выложилась на все сто процентов по эмоциям, и прыжки пока подводят. Буду работать. Прыжки пока подводят из-за несовершенной формы? Пожалуй, да.

Страшно ли показывать ультра-си в начале сезона? Я считаю, не страшно, я обязана выполнять ту планку, которая ещё в прошлом сезоне была поставлена, надеюсь, что я смогу войти в прежнюю форму и показывать похожие результаты.

Следила ли за тем, что прыгала Вероника Жилина? Мы просто разговаривали, кто что прыгать будет. Так как мы вдвоём прыгали четверные, немного поговорили (улыбается)», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.