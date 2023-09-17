Косторная — о платье-шоке: решили, что можно по-другому выразить откровенность в платье

Чемпионка Европы российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала слова дизайнера Алёны Куклычёвой о том, что у фигуристки будет платье-шок. Также Косторная и её муж Георгий Куница рассказали о том, как появилась идея программы под «Голодные игры». У Алёны была брошка сойки-пересмешницы.
«Она про короткую говорила. Но мы пришли к выводу, что можно чуть-чуть по-другому выразить откровенность в платье. То, которое вчера видели, будет меняться. Эти костюмы будут дорабатываться, но основная концепция уже есть — броня.
Если посмотреть на тренеров, у них такие же брошки. Мы подготовились, тренеры наши идеи хвалят и поощряют, идут у нас на поводу. Почему нет, если идея хорошая?» — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
«Забавно получилось. Мы совершенно случайно вечером смотрели фильм «Голодные игры», Алёне понравилось, она сказала, что есть ещё часть. Мы посмотрели все», — рассказал Куница.
«И решили, что наша произвольная программа будет под эти саундтреки», — добавила Алёна Косторная.
- 17 сентября 2023
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