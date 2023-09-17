«Никакого события». Коган и Сихарулидзе отказались комментировать ситуацию с Гуменником

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган и исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе отказались комментировать запрет российскому фигуристу Петру Гуменнику катать короткую программу под музыку группы Rammstein.

«Я вам ответил — без комментариев. Не занимайтесь ерундой», — ответил Коган на вопросы журналистов. Сихарулидзе также отказался от пояснений: «Прекращайте, никакого события». Руководителей ФФККР цитирует издание «РИА Новости Спорт».

Напомним, Петру Гуменнику запретили выступать под Rammstein незадолго до контрольных прокатов сборной России, вследствие чего на них спортсмен показал программу, которую он исполнял в прошлом сезоне.