Бойкова и Козловский — о Тутберидзе: откуда у неё столько сил — загадка

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о подготовке к новому сезону и о работе в группе Этери Тутберидзе, к которой спортсмены перешли после восьми лет работы с Тамарой Москвиной.

По словам фигуристов, новый сезон в другой тренировочной группе не стал для них вызовом. Переезд из Санкт-Петербурга в Москву также был воспринят спортсменами спокойно, в рабочем графике. Как сказали сами фигуристы, скучать по родному городу им некогда.

Отдельно пара выделила обстановку на тренировках, отметив комфортную рабочую атмосферу и невероятную работоспособность Этери Тутберидзе. «Я обратил на это внимание на сборе в Новогорске, когда кто-то из тренеров и специалистов периодически брал выходной, а она их вообще не брала. Мы просто поражались, откуда у человека столько сил, [чтобы их] отдавать… Работа спортсмена — «вбирать» в себя всё возможное от тренеров. А задача тренера — «отдавать» свои силы, знания, всё, что требуется, каждому спортсмену по отдельности. Откуда у Этери Георгиевны столько сил на это? Для меня загадка», — приводит слова Дмитрия Козловского сайт Федерации фигурного катания на коньках России.