Семененко, Бойкова и Козловский примут участие на мемориале Панина-Коломенкина

На первых Всероссийских соревнованиях нового сезона по фигурному катанию — «Мемориале Николая Панина — Коломенкина», который пройдёт с 3 по 5 октября в Санкт-Петербурге, выступят лидеры российской сборной.
Своё участие в турнире подтвердили действующие чемпионы России — Евгений Семененко и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Новые программы представит чемпион Европы – 2020, бронзовый призёр чемпионата России Дмитрий Алиев. Также зрители смогут увидеть выступления Ясмины Кадыровой и Валерия Колесова, Макара Игнатова, Артура Даниеляна, Глеба Лутфуллина, Матвея Ветлугина, Андрея Мозалёва, Анны Фроловой и других звёзд фигурного катания. Завершится турнир красочным шоу и показательными вступлениями.
Всероссийские соревнования «Мемориал Николая Панина-Коломенкина» пройдут в Санкт-Петербурге с 3 по 5 октября в Академии фигурного катания на ул. Туполевская, д. 4.
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