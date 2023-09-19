Бойкова и Козловский рассказали подробности о переходе к Тутберидзе

Действующие чемпионы России в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали о переходе от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе в конце мая.

«‎Всё произошло своевременно, есть конкретные сроки переходов. Мы объявили о своём решении во время трансферного окна. С точки зрения этики мы старались быть максимально корректными со всеми участниками этого процесса и отталкивались от всех вышеупомянутых аспектов. Согласия спросили у всех. Никто не был против. Процесс это был длительный, он занял большое количество времени, и, пока происходили все необходимые формальные процедуры, мы чётко придерживались прописанных правил»‎, — сказали Бойкова и Козловский в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, переход Бойковой и Козловского к Тутберидзе неожиданно для поклонников состоялся в мае 2023 года по инициативе фигуристов.