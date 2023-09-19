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Степанова и Букин: вновь окунуться в эмоции от соревнований — это не сравнится ни с чем

Степанова и Букин: вновь окунуться в эмоции от соревнований — это не сравнится ни с чем
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Многократные призёры чемпионатов Европы, двукратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поделились эмоциями от возвращения в соревнования после перерыва.

«Очень соскучились по соревнованиям», — приводит слова Степановой пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«За этот год у нас в жизни многое происходило, и было, несомненно, интересно. Но вот эти эмоции выхода на тренировки, когда много судей, много разных пар, предвкушение выйти на лёд «Мегаспорта» на прокатах, когда там будут зрители, – это не сравнится ни с чем. Эмоции соревнований невозможно объяснить. Это своего рода привычка, от которой очень тяжело отказаться. Без неё создается ощущение, будто чего-то не хватает, будто что-то недоделал», — сказал Букин.

«Вновь окунуться в атмосферу эмоций – это, как правильно сказал Ваня, не сравнимо ни с чем. Всё равно здесь всё по-другому. Выход на лёд, да просто прийти в раздевалку и всех ребят увидеть, увидеть специалистов, тренеров и так далее – мы соскучились по этим ощущениям», — отметила Степанова.

«Ощущения невероятные. И очень хочется выступать. Безумно. До нашей паузы, в той карьере, которая была, случались моменты, когда выходишь на старт и переживаешь настолько сильно, что не понимаешь, нравится тебе всё это или нет. А сейчас мы чётко понимаем, что нам хочется, хочется выступать», — добавил Букин.

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