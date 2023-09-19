Юрист из Великобритании представит интересы РУСАДА на рассмотрении дела Валиевой

Независимый юрист Грэм Артур представит интересы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при рассмотрении дела фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом стало известно из сообщения пресс-службы агентства. «Представлять интересы РУСАДА в CAS очно будет юрист Грэм Артур, сотрудники РУСАДА примут участие в заседаниях онлайн», — цитирует заявление ТАСС.
Ранее британец уже работал с РУСАДА, представляя их интересы в ряде слушаний. Грэм Артур входит в рабочую и мониторинговую группы Совета Европы и ЮНЕСКО, долгое время работал в Национальной антидопинговой организации Великобритании, занимая пост директора по правовым вопросам.
Слушания по делу Камилы Валиевой, обвиняемой в употреблении запрещённого препарата триметазидина, состоятся в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября и пройдут в закрытом режиме.
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