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Поздняков — о деле Валиевой: на справедливость CAS можно рассчитывать всё меньше

Поздняков — о деле Валиевой: на справедливость CAS можно рассчитывать всё меньше
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказал мнение по поводу предстоящих 26–28 сентября слушаний в Лозанне (Швейцария) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS). «Система спортивного правосудия претерпевает негативные изменения. С моей точки зрения, рассчитывать на справедливость CAS можно всё меньше», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, триметазидин, в употреблении которого обвиняется Камила Валиева, был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результаты которой были обнародован только в феврале 2022 года, когда Валиева завоевала золото в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Слушания по делу российской фигуристки пройдут в закрытом режиме, Валиева и представители РУСАДА выступят с показаниями по видеосвязи, очно интересы Российского антидопингового агентства представит юрист из Великобритании Грэм Артур.

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