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Матыцин — о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: я не регулировал этот вопрос

Матыцин — о запрете Гуменнику кататься под Rammstein: я не регулировал этот вопрос
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин высказался на тему инцидента с заменой программы фигуриста Петра Гуменника на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Как сообщила ранее тренер Гуменника Вероника Дайнеко, фигурист был вынужден отказаться от исполнения новой короткой программы под музыку немецкой группы Rammstein после жалобы на имя Матыцина от общественного деятеля, которому не понравился факт использования песни немецкой группы.

«Это компетенция федерации, и она должна принимать решение. Значит, надо более профессионально подходить к отбору композиций. Вести более открытую политику по отношению к спортсменам и определять композиции, которые можно или нельзя использовать. Я не регулировал этот вопрос и не давал рекомендации федерации», цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, вместо выступления под композицию Sonne группы Rammstein Петру Гуменнику пришлось выйти на лёд со старой короткой программой.

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