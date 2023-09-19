Гербольдт: однажды четыре месяца подбирала музыку под выступление

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт рассказала о сложности подбора музыки для выступлений. Гербольдт рассказала, что однажды подбирала композицию для выступления на протяжении четырёх месяцев.
«Отдельная история для фигуристов — это подбирать музыку для выступления. Особенно для крупных соревнований очень сложно. Всегда хочется найти что-то особенное, что будет подходить на льду. Например, что я слушала и слушаю в машине, может не подойти под номер.
Мой рекорд — я четыре месяца подбирала музыку под выступление (смеётся). В итоге ставили на льду, делали программу и понимали, что не то, и продолжали искать. Под какую музыку мне комфортнее всего было выступать? Мне всегда нравилось что-то заводное, я не фанат медленной музыки или классики. Всегда хотелось живое, эмоциональное и энергичное. Бывает вау-эффект в жизни при прослушивании, выходишь на лёд и понимаешь, что песня вообще ни о чём.
Советовал мне тренер композиции или родители? Да, это общая командная работа: может посоветовать хореограф, может постановщик. Все вовлечены. С родителями наши вкусы не совпадали (смеётся)», — приводит слова Гербольдт Legalbet.
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