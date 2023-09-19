«Ребят, я похудею, честно». Иван Букин ответил на критику после контрольных прокатов

Фигурист Иван Букин ответил на критику своего внешнего вида во время контрольных прокатов фигуристов сборной России в «Мегаспорте».
Многим болельщикам показалось, что Букин, который вместе с партнёршей по танцевальному дуэту Александрой Степановой пропускал предыдущий сезон, излишне поправился.
«Все сказали, что я толстый! Ну да, я немножко поднабрал (смеётся). Но вина штанов тоже есть, они толстоваты. Но ребят, я похудею, честно. Месяц, другой, и я буду очень красивый. Надо постепенно, чтоб была разница. Сразу красивым нельзя», — сказал Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.
После возвращения в спорт после рождения ребёнка Степановой дуэт сменил тренерский штаб и теперь выступает под руководством Александра Жулина.
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