«Ребят, я похудею, честно». Иван Букин ответил на критику после контрольных прокатов

Фигурист Иван Букин ответил на критику своего внешнего вида во время контрольных прокатов фигуристов сборной России в «Мегаспорте».

Многим болельщикам показалось, что Букин, который вместе с партнёршей по танцевальному дуэту Александрой Степановой пропускал предыдущий сезон, излишне поправился.

«Все сказали, что я толстый! Ну да, я немножко поднабрал (смеётся). Но вина штанов тоже есть, они толстоваты. Но ребят, я похудею, честно. Месяц, другой, и я буду очень красивый. Надо постепенно, чтоб была разница. Сразу красивым нельзя», — сказал Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.

После возвращения в спорт после рождения ребёнка Степановой дуэт сменил тренерский штаб и теперь выступает под руководством Александра Жулина.