«Я безумно счастлива!» Александра Степанова — о материнстве и о дочери

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцевальном дуэте с Иваном Букиным, рассказала, как справляется с ролью матери.
В марте 2023 года Степанова родила дочь Киру. Из-за беременности партнёрши дуэт Степанова/Букин пропускал сезон-2022/2023.
«Конечно, недосып есть — всё, как у всех, наверное. Но безумно радостно, когда ты с утра не можешь выехать из дома, когда она просыпается, тебе улыбается, и ты весь такой в нежности и счастье расплываешься. Это незабываемые эмоции. Так жалко, что она этого не запомнит! Детки же в таком возрасте ничего не запоминают, а родители помнят. Как бы это пронести через всю жизнь… Это очень тёплые чувства. Я безумно счастлива!» — сказала Степанова в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube.
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