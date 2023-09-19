Трусова — о выборе музыки: не бывает такого, что я катаю то, что мне не нравится

Бронзовый призёр чемпионата мира и чемпионата Европы Александра Трусова рассказала про выбор музыки, выбор хореографов и танцевальное направление, которое хотелось бы добавить на лёд.

«Всегда ли я соглашалась с предложенной музыкой для программ? Чаще соглашалась. Но была музыка, о которой я сказала «Нет, такую я не хочу, хочу немножко другую»‎.

За кем финальное решение по выбору музыки? Это, наверное, больше совместное решение. Но если категорически не нравится мне, но нравится тренерам, то всегда будут искать новую. То есть не бывает такого, что я катаю то, что мне не нравится.

Бывали ли случаи в моей карьере, когда я отказывалась от программы в пользу другой? В олимпийский сезон произвольная была другая, мне предлагали другую. Я попросила «Круэллу».

Что думаю о том, что в фигурном катании часто повторяется музыка? Это классика, которую много кто берёт, да. И я катала «Ромео и Джульетту», когда была у Евгения Викторовича Плющенко в группе.

Была ли программа, музыку к которой выбрала именно я? Да, короткая в прошлом сезоне. Я пришла сразу с музыкой, попросила под эту поставить, всем понравилось. Мне поставили, и мне очень нравилась программа.

Хореограф, с которым мне хотелось бы поработать? Я люблю с разными специалистами работать, так, чтобы прямо назвать, не могу. Вообще очень хотела всегда попробовать с разными хореографами, постановщиками. Мне нравится, у всех разный взгляд, разное видение, это очень интересно пробовать.

Сколько в процентном соотношении в программе от тренера, а сколько от спортсмена? В моём случае 100 процентов от хореографа и 0 процентов от меня. Спрашиваю, как мне точно сделать. Просто в те движения, которые поставили, вкладываю себя. Какие-то свои движения могу предложить, но очень-очень редко. Давайте сделаем так: 99% от хореографа и один мой.

С каким хореографом сейчас работаю больше всего? Все, кто мне ставил, все очень хорошо ставили. Сейчас мне в основном ставит Никита Михайлов. Этот человек всегда полностью готов слушать меня.

Какое танцевальное направление я внедрила бы в постановки? Мне кажется, на льду уже много чего делали. Наверное, интересно было бы паппинг. Но паппинг, мне кажется, настолько сложный вид танцев, что я даже не знаю, кто может хорошо его исполнить на льду», — рассказала Трусова в программе «Прокат Show».