Степанова и Букин высказались о запрете Гуменнику катать программу под Rammstein

Александра Степанова и Иван Букин в первом выпуске новой программы о фигурном катании «Прокат Show» на YouTube высказались о ситуации с Петром Гуменником, которому накануне контрольных прокатов запретили исполнять ранее анонсированную короткую программу под композицию Rammstein.

Степанова: Каково менять программу за пару дней до прокатов? Это ужасно. Я даже не представляю, чтобы мы готовились, готовились… За сколько ему запретили? За день? Ну как бы это невозможно. Ну, можно сказать тогда: я не буду выступать на прокатах. Ну а как?

Букин: Можно восхититься тем, насколько он универсальный человек, что он смог восстановить за один день свою старую программу и откатать её.

Степанова: Вот нас поставить в такую ситуацию, и нам сказать с Ваней откатать предыдущую программу, короткую или произвольную, ну это будет совсем прямо…

Букин: Это будет реально не очень смотрибельно, потому что нужно определённое время, чтобы вспомнить то, что ты делаешь, и прочувствовать эти ощущения. Так что хочется поддержать Петю и сказать, что он молодец. Мы будем надеяться, что всё решится в положительную для него сторону. Даже если что-то не так, но он всё равно найдёт возможность откатать то, что ему нравится. Может быть, они поставят со своим тренером какую-то программу, которая будет выступать альтернативой для Rammstein. Я так понимаю, он объявлял об этом чуть раньше и странно, что это случилось так близко к прокатам.

Степанова: Ему не дали возможности, чтобы зрители увидели его в новом образе. Получается, все готовились, у всех спортсменов мы увидели новые программы, что-то интересное, какие-то другие эмоции и так далее, а он вроде бы хороший спортсмен, может всё выполнить в плане прыжков, техники, но он вышел со старой программой, и уже у тебя впечатление, даже зная эту ситуацию, что мы ничего не увидели. Причём за один день нужно не просто вспомнить, но чтобы эта программа так же захватила зрителя. И физически сложно, и морально сложно. И от зрителей и судей непонятное мнение, что ты просто прокатал старую программу, что тебе сказать…

Букин: Мы все понимаем, что ситуация непростая.