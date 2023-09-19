Загитова опубликовала обращение к хейтерам

Российская фигуристка Алина Загитова написала письмо хейтерам после оговорки в начале августа. Также после этого фигуристка анонсировала выпуск своего мерча с надписью, которая относится к оговорке в одном из эфиров.

«‎Очень странно было читать такое большое количество реакций после этого интервью, а тем более видеть такое

количество негатива из-за обычной оговорки. Мне захотелось напомнить всем, что ошибаться — это нормально и что меня не задевают комментарии. Я придумала кучу идей и футболка с надписью, как старейший способ заявить о своей позиции, понравилась мне больше всего, так что встречайте #безызбежно на текстиле, не нервничайте и будьте самими сабими»‎, — написала Загитова в соцсетях.