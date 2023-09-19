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Степанова и Букин выступят на этапах Гран-при России в Красноярске и Москве

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) распределила танцевальные дуэты, участвовавшие в контрольных прокатах национальной команды, по этапам Гран-при России — 2023/2024. Напомним танцоры выступят только на четырёх этапах.

Фигурное катание. Гран-при России — 2023/2024. Танцы на льду

1-й этап. Уфа, 13-16 октября

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Александра Прокопец – Александр Васькович, Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин.

3-й этап. Красноярск, 27-30 октября

Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Аннабель Морозов – Игорь Ерёменко, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

5-й этап. Самара, 17-20 ноября

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин, Екатерина Миронова – Евгений Устенко, Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева – Егор Базин, Софья Шевченко – Андрей Ежлов.

6-й этап. Москва, 24-27 ноября

Аннабель Морозов – Игорь Ерёменко, Александра Прокопец – Александр Васькович, Александра Степанова – Иван Букин, Елизавета Шанаева – Павел Дрозд.