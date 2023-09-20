Журанков: главное событие контрольных прокатов — дело Петра Гуменника

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о ситуации с фигуристом Петром Гуменником, которому накануне контрольных прокатов сборной России запретили исполнять ранее анонсированную короткую программу под композицию группы Rammstein.

«Самое главное событие этих контрольных прокатов — это, конечно, дело Петра Гуменника. Не Петра Гуменника, а этого Евгения Картушина, безызвестного какого-то, который прославился — да падёт стыд на главу его.

Там была такая ситуация, что после короткой программы Вероника Дайнеко и Петя стали отвечать на вопросы, что действительно были вынуждены вернуться к старой программе, но у них самих не хватало информации. Почему и появилась эта история с депутатом, что это какой-то депутатский запрос. Это они сначала так поняли. То есть проблема в том, что им никто это письмо не дал на руки, не показал. Просто издали показали, и всё. Они не видели. И подумали, что раз такие рекомендации откуда-то сверху прозвучали и что такая реакция, то, наверное, это какой-то депутат написал такую бумагу и она заставила всех дрожать, скажем так. Причём все журналисты, которые стояли в микст-зоне, пообещали, что не будут об этом писать, не выдадут. Ситуация была очень непонятная, Вероника Дайнеко с Петей до конца всего не знали.

Потом вдруг проходит ночь. За эту ночь всплывают обстоятельства, но не по вине журналистов, и появляются данные, что эту кляузу — не знаю, как назвать — написал некий Евгений Картушин. Сказал, что ему это не нравится, его это оскорбляет. И тут возникает вопрос: получается, каждый из нас может написать, что ему что-то не нравится, какое-то музыкальное сопровождение, заслать это в министерство спорта и ещё куда-то и на этом основании может быть принято решение, что творческая работа группы людей будет просто выкинута. Для меня это самое непонятное в этой истории», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».