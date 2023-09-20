Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Боброва: Степанова в прекрасной форме. Браво, молодая мама!

Боброва: Степанова в прекрасной форме. Браво, молодая мама!
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва оценила выступление танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на контрольных прокатах сборной России.

«Я очень рада возвращению Степановой и Букина. Я безумно горела идеей, чтоб они вернулись. Они вернулись, и слава богу! Что я могу сказать? Во-первых, Саша в прекрасной форме. Браво, молодая мама! Я знаю, что Саша Жулин очень много работал с ней над техникой, и я это увидела. Наверное, ещё не так ярко, как бы хотелось, но, условно, и Вика Синицина не сразу подобралась к Никите Кацалапову. Саша умеет это делать: когда девочка пашет и потом ещё перегоняет мальчика по технике. Я не говорю, что у Саши были серьёзные проблемы с техникой, но сейчас есть вот этот пинок, который ещё сильнее её сделает», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Материалы по теме
Лифчик Степановой, «голое» платье Косторной. Самые яркие костюмы контрольных прокатов!
Истории
Лифчик Степановой, «голое» платье Косторной. Самые яркие костюмы контрольных прокатов!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android