Боброва: Степанова в прекрасной форме. Браво, молодая мама!

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва оценила выступление танцевального дуэта Александры Степановой и Ивана Букина на контрольных прокатах сборной России.

«Я очень рада возвращению Степановой и Букина. Я безумно горела идеей, чтоб они вернулись. Они вернулись, и слава богу! Что я могу сказать? Во-первых, Саша в прекрасной форме. Браво, молодая мама! Я знаю, что Саша Жулин очень много работал с ней над техникой, и я это увидела. Наверное, ещё не так ярко, как бы хотелось, но, условно, и Вика Синицина не сразу подобралась к Никите Кацалапову. Саша умеет это делать: когда девочка пашет и потом ещё перегоняет мальчика по технике. Я не говорю, что у Саши были серьёзные проблемы с техникой, но сейчас есть вот этот пинок, который ещё сильнее её сделает», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».