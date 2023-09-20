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Тамара Москвина: тема с программой Петра Гуменника под Rammstein закрыта

Тамара Москвина: тема с программой Петра Гуменника под Rammstein закрыта
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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина заявила, что тема использования композиции группы Rammstein для короткой программы фигуриста Петра Гуменника закрыта.

Напомним, Петру Гуменнику запретили выступать под Rammstein незадолго до начала контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию. По этой причине на контрольных прокатах фигурист показал программу, которую исполнял в прошлом сезоне. Сам Гуменник позже выразил надежду, что ему всё же разрешат катать новую программу.

«Тема музыки Гуменника закрыта, занимаемся насущными делами», — приводит слова Москвиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, контрольные прокаты сборной России прошли 16 и 17 сентября во дворце спорта «Мегаспорт» в Москве.

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