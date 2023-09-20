Боброва: не ждала ничего от Валиевой и очень рада, что она выходит в сезон

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала выступление фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Камила Валиева с короткой программой – пять с плюсом. Это красное платье, она такая раскрепощённая… Я не ждала ничего от Валиевой в этом сезоне, но я очень рада, что она выходит в сезон, я буду ждать её соперничества, мне кажется, она сможет его навязать. Она одна из немногих, которые без четверных и без акселя в три с половиной показала, что она ещё в обойме.

Мне очень понравилась короткая программа. Мне казалось, что ничего нового не будет. Возможно, будет что-то похожее, лиричное. И обе программы оказались очень интересными для меня. Произвольная понравилась чуть меньше, чем короткая, но там было видно, что в какой-то момент её «отрезало»: она устала, пыталась на мастерстве выехать финал. Когда накатается программа, будет более интересно», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».