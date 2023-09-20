Журанков: обсуждать Валиеву сейчас просто бессмысленно, у неё этап через полтора месяца

Спортивный комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.

«Я считаю, что сейчас обсуждать Валиеву просто бессмысленно. Мы с Еленой Вайцеховской обсуждали это, и она сказала, как олимпийская чемпионка, что форма спортсмена, готовность тела к соревнованиям, обсуждение этого состояния – это часть профессионального подхода в спорте. Мы не какие-то бантики-рюшечки обсуждаем. В спорте форма – это часть профессиональной работы. С ней не поспоришь.

Но, с другой стороны, почему я считаю, что говорить о Валиевой что-то сейчас неэтично. У неё первый этап через полтора месяца. Когда у неё будет первый этап, то можно будет что-то говорить. Давайте боксёру какому-нибудь скажем: в каком ты состоянии за полтора месяца до боя? Он скажет – да я вообще не готов, я вешу на четыре килограмма больше, а когда я к бою подойду, я их сгоню совершенно спокойно», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».