Журанков считает, что в штабе Тутберидзе не были довольны прокатом Бойковой/Козловского

Спортивный комментатор Андрей Журанков рассказал о впечатлениях тренеров из штаба Этери Тутберидзе от проката действующих чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
«Удалось подслушать сразу после проката Бойковой/Козловского в короткой программе обсуждение фигуристов с Глейхенгаузом и Дудаковым. Глейхенгауз сказал, что они проехали ровно по эмоциям. Видимо, что там ещё что-то будет, Даниил не был полностью доволен прокатом, как я понял.
На контрольных прокатах чувствовалось, что противостояние Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов уже идёт. И те и другие в близкой к боевой форме. Риттбергер не вставляют в произвольную программу из-за математических расчётов, наверное, нет уверенности в исполнении на плюсы, но в короткой он есть. Поэтому очевидно, что обе пары будут рубиться друг с другом», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
- 20 сентября 2023
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:45
-
13:27
-
00:49
-
00:26
- 19 сентября 2023
-
23:57
-
23:47
-
23:28
-
23:22
-
23:10
-
20:04
-
20:01
-
19:49
-
19:39
-
19:25
-
19:24
-
19:04
-
18:50
-
18:42
-
18:39
-
18:30
-
18:22
-
18:10
-
12:45
-
11:35
-
10:55
-
10:25
-
09:51
-
00:33