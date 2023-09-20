Журанков считает, что в штабе Тутберидзе не были довольны прокатом Бойковой/Козловского

Спортивный комментатор Андрей Журанков рассказал о впечатлениях тренеров из штаба Этери Тутберидзе от проката действующих чемпионов России в парном катании Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

«Удалось подслушать сразу после проката Бойковой/Козловского в короткой программе обсуждение фигуристов с Глейхенгаузом и Дудаковым. Глейхенгауз сказал, что они проехали ровно по эмоциям. Видимо, что там ещё что-то будет, Даниил не был полностью доволен прокатом, как я понял.

На контрольных прокатах чувствовалось, что противостояние Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов уже идёт. И те и другие в близкой к боевой форме. Риттбергер не вставляют в произвольную программу из-за математических расчётов, наверное, нет уверенности в исполнении на плюсы, но в короткой он есть. Поэтому очевидно, что обе пары будут рубиться друг с другом», — сказал Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».