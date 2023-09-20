Адвокат Добровинский: Валиеву судят по тем правилам, на которые согласились

Известный адвокат, участвовавший в деле Александра Кокорина, Александр Добровинский прокомментировал дело Камилы Валиевой и судебный процесс, который намечается по этому делу в Спортивном арбитражном суже в Лозанне.

«‎Дело в том, что все организации, которые вы перечислили (ISU, ВАДА, и РУСАДА. — Прим. Чемпионата), не являются государственными, это организации общественные. Что такое общественные организации и откуда следует вообще судебный порядок? Общественная организация делает свой устав и говорит: все должны следовать этому уставу, вот так мы решили. А если кто не хочет следовать этому уставу, не выполняет наши требования, то мы же не можем заставить, мы не поставим в угол, не посадим в тюрьму, это же не наша прерогатива, мы – общественные, мы просто собрались клубом. Тогда не выполняйте то, что вам не нравится, идите в другое общество. Вот суть того, что происходит.

Это твоё личное дело. Стань токарем. Вот как рассуждают. Люди со своей колокольни, конечно, правы. Поэтому когда вы говорите «жизнь насмарку», тогда эти люди вам на это скажут: слушайте, надо было почитать наши правила и делать свои Олимпийские игры, если вы с ними не согласны. Как это, например, много лет подряд делали скандинавские страны, которые не хотели участвовать в Олимпийских играх и считали, что это вообще не для них, потому что они намного отличаются, сильнее других, и их лыжники начали бегать только спустя, по-моему, четыре или пять Олимпиад»‎, — сказал Добровинский.