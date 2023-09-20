Георгий Куница рассказал историю знакомства с Алёной Косторной

Фигурист Георгий Куница, подводя итоги выступления на контрольных прокатах сборной России, рассказал о произошедшем год назад знакомстве с будущей партнёршей и супругой Алёной Косторной.

Год назад Косторная пропускала контрольные прокаты, так как незадолго до них перенесла операцию на бедре. Впервые в пару с Георгием Алёна встала для участия в новогодних ледовых шоу.

«Вот и закончились контрольные прокаты сборной России – 2023. Спасибо всем нашим болельщикам и тренерам.

P. S.: Хочу рассказать вам одну интересную историю. Ровно год назад всё и началось. Тогда я тоже должен был выступать на контрольных прокатах, но за пару месяцев до них моя партнёрша решила по-другому. В итоге я был в качестве зрителя, как и Алёна. Но это не суть важно сейчас.

Ровно год назад мы с Алёной (по совместительству моей женой) впервые встретились и поговорили вживую о том, что мы с ней вместе будем выступать в шоу. И тогда мы даже представить не могли, что выступим тут в качестве пары! В качестве пары не только на льду, но и в жизни.

Алёна — настоящий герой, и всем стоит у неё поучиться. Когда год назад человек стоял тут после операции и буквально еле ходил, а сейчас она вместе со мной выступала на прокатах и выглядела явно не слабее остальных парниц. Люблю тебя», — написал Куница в соцсетях.