Швейцарские юристы представят ВАДА на слушаниях по делу Валиевой
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Представители швейцарской юридической фирмы Kellerhals Carrard будут защищать интересы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).
«ВАДА будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА.
Слушания дела российской фигуристки, подозреваемой в употреблении запрещённого препарата, пройдут в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября за закрытыми дверями. 29 сентября — резервный день слушаний. Решение будут принимать арбитры из США, Франции и председатель британец Джеймс Дрейк.
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