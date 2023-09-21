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Швейцарские юристы представят ВАДА на слушаниях по делу Валиевой

Швейцарские юристы представят ВАДА на слушаниях по делу Валиевой
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Представители швейцарской юридической фирмы Kellerhals Carrard будут защищать интересы Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на слушаниях по делу российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«ВАДА будет представлять команда юристов из Kellerhals Carrard во главе с Николасом Збинденом, а также главный юрисконсульт ВАДА Росс Венцель», — цитирует ТАСС представителя пресс-службы ВАДА.

Слушания дела российской фигуристки, подозреваемой в употреблении запрещённого препарата, пройдут в Лозанне (Швейцария) с 26 по 28 сентября за закрытыми дверями. 29 сентября — резервный день слушаний. Решение будут принимать арбитры из США, Франции и председатель британец Джеймс Дрейк.

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