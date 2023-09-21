Фролова — о переходе в группу Рукавицына: как будто зажила другой жизнью

Российская фигуристка Анна Фролова поделилась впечатлениями от перехода в группу тренера Евгения Рукавицына.

«Мне очень нравится, я как будто зажила другой жизнью. Очень комфортная команда, отношение, приятно работать в таком коллективе. Ты приходишь на тренировку не с настроением: «Сейчас будет сложно», а с настроением: «Я смогу, даже если будет сложно», мне помогут, меня поддержат», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, ранее Фролова покинула ЦСКА, где тренировалась в группе Сергея Давыдова. В мае стало известно, что фигуристка стала работать в группе Рукавицына. Фролова является бронзовым призёром юношеской Олимпиады 2020 года, двукратным призёром этапов юниорской серии Гран-при.