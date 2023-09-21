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«Принцип всё-таки один и тот же». Фигурист Мурашов рассказал, как катался на роликах

«Принцип всё-таки один и тот же». Фигурист Мурашов рассказал, как катался на роликах
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Российский фигурист Егор Мурашов рассказал об опыте выступления на роликовых коньках. Спортсмен отметил, что не испытал трудностей при катании на роликах.

«Год назад меня позвали в шоу Петра Чернышова и Татьяны Навки, где нужно было выступать на роликах. Сложностей особых не было. Попробовал, быстро освоился: всё плюс-минус, как на льду.

Конечно, есть небольшие отличия, но принцип, наверное, всё-таки один и тот же. Те, кто занимается фигурным катанием на роликах, умеют также кататься на полу, как фигуристы на льду. Также катят по паркету, прыгают, на роликах есть тормоз. Единственное — нельзя тормозить боком, но к этому быстро привыкаешь», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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