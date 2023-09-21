«Принцип всё-таки один и тот же». Фигурист Мурашов рассказал, как катался на роликах

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал об опыте выступления на роликовых коньках. Спортсмен отметил, что не испытал трудностей при катании на роликах.

«Год назад меня позвали в шоу Петра Чернышова и Татьяны Навки, где нужно было выступать на роликах. Сложностей особых не было. Попробовал, быстро освоился: всё плюс-минус, как на льду.

Конечно, есть небольшие отличия, но принцип, наверное, всё-таки один и тот же. Те, кто занимается фигурным катанием на роликах, умеют также кататься на полу, как фигуристы на льду. Также катят по паркету, прыгают, на роликах есть тормоз. Единственное — нельзя тормозить боком, но к этому быстро привыкаешь», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.