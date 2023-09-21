Фигурист Мурашов — об ультра-си на роликах: тройной аксель точно реально прыгнуть

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал об элементах, которые можно исполнить на роликах.

«Прыгать на роликах можно все те же самые прыжки, что и на коньках. Техника практически одинаковая, только отталкивание, например, идёт не через зубец, а так называемый эбонитовый стоппер. Все толчки, все выпрыгивания, приземления осуществляются с помощью него. Нужно просто наловчиться, и всё получится. Это на самом деле не так трудно, как выглядит.

Думаю, на роликах можно исполнять и ультра-си. Вопрос лишь в смелости. Тройной аксель точно вполне реально прыгнуть. Главное — не передумать, когда идёшь на него.

Что касается четверных — тоже, по-моему, возможно. Важно только следить, чтобы ничего не соскользнуло и не привело потом к травме. И в целом подходить с головой к этим прыжкам. Но это относится, как к их выполнению на паркете, так и на льду», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.