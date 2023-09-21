Даниелян: готов показывать четверной лутц в программах. Стабильность присутствует

Серебряный призёр чемпионата Европы 2020 года в мужском одиночном катании Артур Даниелян после выступления на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию рассказал о подготовке четверного лутца. После проката с короткой программой фигурист имеет в активе 67,72 балла и занимает шестое место.

«В каком состоянии четверной лутц? Мы много работали на протяжении трёх сборов, потом уже в Питере. Сейчас он на той стадии, когда в целом стабильность присутствует. Готов показывать этот прыжок в программах. Сегодня был первый старт с ним, от которого нужно отталкиваться. Да, сегодня лутц был в галку, но дальше – больше», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.