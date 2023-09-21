Цибинова рассказала, где каталась на роликах: покрытие было как в баскетбольном зале

Российская фигуристка Ксения Цибинова, завершившая профессиональную спортивную карьеру в 17 лет, рассказала о том, на каком покрытии каталась на роликах.
«Мы выступаем на специальном покрытии, но репетировали в зале — там обычное покрытие было, как, например, в баскетбольном зале. На нём мы тоже спокойно катались. Понятно, что на профессиональных роликах на асфальте не покатаешься. Покрытия бывают разные. Кататься в зале для репетиций было легче. Когда мы вышли на площадку, чувствовалось, что уже по-другому катается, немного сложнее. Потом, когда мы прорепетировали на площадке, на следующий день у нас снова была репетиция в зале, и я опять почувствовала разницу — даже упала. Плюс, если пошёл дождик, даже если чуть-чуть капельки покапали, то уже кататься нереально, всё проскальзывает. Если у нас идёт шоу и вдруг начинается дождик, то мы сразу останавливаемся, потому что велика вероятность получить травму», — сказала Цибинова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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