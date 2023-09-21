Погорилая — о возвращении с роликов на коньки: ощущение, что до этого никогда ни катался

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая рассказала, что после катания на роликах ей в вновь пришлось привыкать к конькам.

«После долго катания на роликах, надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лёд, возникает ощущение, что до этого никогда ни катался», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Анна Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, серебряным (2017) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, а также бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2016/2017. Спортсменка также является мастером спорта России международного класса.