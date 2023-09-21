Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Погорилая — о возвращении с роликов на коньки: ощущение, что до этого никогда ни катался

Погорилая — о возвращении с роликов на коньки: ощущение, что до этого никогда ни катался
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая рассказала, что после катания на роликах ей в вновь пришлось привыкать к конькам.

«После долго катания на роликах, надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лёд, возникает ощущение, что до этого никогда ни катался», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

Напомним, Анна Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, серебряным (2017) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, а также бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2016/2017. Спортсменка также является мастером спорта России международного класса.

Материалы по теме
«Падать гораздо страшнее». Как фигуристы катаются на роликах?
Эксклюзив
«Падать гораздо страшнее». Как фигуристы катаются на роликах?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android