Погорилая — о возвращении с роликов на коньки: ощущение, что до этого никогда ни катался
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года в женском одиночном катании Анна Погорилая рассказала, что после катания на роликах ей в вновь пришлось привыкать к конькам.
«После долго катания на роликах, надо было снова привыкать к конькам. Первое время, когда выходишь на лёд, возникает ощущение, что до этого никогда ни катался», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Напомним, Анна Погорилая является бронзовым призёром чемпионата мира 2016 года, серебряным (2017) и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, а также бронзовым призёром финала Гран-при сезона-2016/2017. Спортсменка также является мастером спорта России международного класса.
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