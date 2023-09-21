Фигурист Егор Мурашов: лично для меня более опасно кататься на роликах
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Российский фигурист Егор Мурашов рассказал, что катание на роликах было для него опаснее катания на коньках.
«Лично для меня более опасно кататься на роликах. Хотя я достаточно много всего на них умею, но всё же не всё. Работа идёт не на привычном льду, поэтому и риск травмы выше. Иной раз я могу сделать что-то так же, как на коньках, но на роликах это не поедет, или они соскользнут. Так что ролики для меня более травматичны и падать на них больнее. На льду можно упасть и проехаться или взлететь и проскользить. А когда ты в роликах на паркете или ещё хуже — асфальте, то ты приземлишься, и всё, что сверху, просто вдавит тебя в поверхность. Скользить уже будет некуда», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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