Фигурист Егор Мурашов: лично для меня более опасно кататься на роликах

Российский фигурист Егор Мурашов рассказал, что катание на роликах было для него опаснее катания на коньках.

«Лично для меня более опасно кататься на роликах. Хотя я достаточно много всего на них умею, но всё же не всё. Работа идёт не на привычном льду, поэтому и риск травмы выше. Иной раз я могу сделать что-то так же, как на коньках, но на роликах это не поедет, или они соскользнут. Так что ролики для меня более травматичны и падать на них больнее. На льду можно упасть и проехаться или взлететь и проскользить. А когда ты в роликах на паркете или ещё хуже — асфальте, то ты приземлишься, и всё, что сверху, просто вдавит тебя в поверхность. Скользить уже будет некуда», — сказал Мурашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.