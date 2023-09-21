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Мурашов объяснил, почему фигурное катание на роликах стоит включить в программу Олимпиады

Мурашов объяснил, почему фигурное катание на роликах стоит включить в программу Олимпиады
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Призёр международных соревнований российский фигурист Егор Мурашов объяснил, почему фигурное катание на роликах стоит включить в программу Олимпийских игр. Чемпионаты мира по фигурному катанию на роликах проводят с 1947 года.

В сезоне-2021/2022 Мурашов пытался сменить спортивное гражданство на швейцарское. Но неудачно.

«Стоит ли включить фигурное катание на роликах в программу Олимпийских игр? Почему бы и нет? Бадминтон ведь является олимпийской дисциплиной. Не то чтобы я принижал бадминтон или как-то сравнивал, но не вижу причин не включать катание на роликах. Они могли бы войти в программу летних Игр. Было бы интересно», — сказал Мурашов в беседе с крреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.

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