Татьяна Тарасова призвала Петра Гуменника не менять программу под Rammstein

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала Петра Гуменника не менять короткую программу под Rammstein, из-за которой разгорелся скандал на контрольных прокатах сборной России.

Накануне прокатов в клуб Тамары Москвиной, где занимается Гуменник, пришло письмо, в котором было рекомендовано не исполнять эту программу. В Москве Петру пришлось откатать прошлогоднюю короткую. Однако ранее сегодня стало известно, что компромисс найден, и фигуристу разрешили катать программу под Rammstein с некоторыми изменениями.

«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что-то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом? Он для нас кто? Никто. Звать его как? Никак.

Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса! Почему надо вообще что то менять? Я вообще этого не понимаю. Я бы никогда этого не сделала.

У меня были такие истории, но я никогда ничего не меняла. Петя вообще прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена? Кто ее запретил? Какой то больной человек. Только рекламу этой музыке сделали. Пете всего хорошего желаю!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».