Татьяна Тарасова призвала Петра Гуменника не менять программу под Rammstein

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призвала Петра Гуменника не менять короткую программу под Rammstein, из-за которой разгорелся скандал на контрольных прокатах сборной России.
Накануне прокатов в клуб Тамары Москвиной, где занимается Гуменник, пришло письмо, в котором было рекомендовано не исполнять эту программу. В Москве Петру пришлось откатать прошлогоднюю короткую. Однако ранее сегодня стало известно, что компромисс найден, и фигуристу разрешили катать программу под Rammstein с некоторыми изменениями.
«Я бы вообще ничего не меняла. Кто сказал, что вообще надо что-то менять? При чем тут этот человек, даже если бы был десять раз депутатом? Он для нас кто? Никто. Звать его как? Никак.
Надо оставлять свою программу! Если вдруг не нравится с голосом, то будет катать без голоса! Почему надо вообще что то менять? Я вообще этого не понимаю. Я бы никогда этого не сделала.
У меня были такие истории, но я никогда ничего не меняла. Петя вообще прекрасно катался и прекрасно себя показал. Почему он не может взять музыку, которая нигде не запрещена? Кто ее запретил? Какой то больной человек. Только рекламу этой музыке сделали. Пете всего хорошего желаю!» — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
- 21 сентября 2023
-
23:47
-
22:45
-
19:50
-
19:22
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:53
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:27
-
14:17
-
14:03
-
13:46
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:22
- 20 сентября 2023
-
22:27
-
20:11
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
14:55
-
14:30
-
14:13
-
14:05
-
13:45
-
13:27