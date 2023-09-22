Туктамышева: не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, чемпионка мира и Европы, поделилась впечатлениями от опыта работы тренером в межсезонье на сборах своего наставника Алексея Мишина.
«Было интересно побывать на льду в другой роли. Мне понравилось, но это отнимает много сил, иногда больше, чем когда ты в качестве спортсмена. Не знаю, готова ли я стать тренером, но меня это заинтересовало.
Больше опыта у меня в работе над техникой, но, когда я ставила дорожку для одной спортсменки, мне тоже очень понравилось. Это креативный процесс, который мне знаком, где я хорошо знаю правила. Это была смесь креативности и логики движений. Вышло неплохо. Боюсь что-то говорить насчёт целой постановки, но работать над частями программы мне понравилось.
Сложности из-за языкового барьера? Если ребенок знал английский, то проблем не было. Главное — знать фигурнокатательный английский: как называются технические элементы, как говорить о прыжках и скольжении. Нужно было привыкнуть говорить на другом языке. Все слова мы знаем», — приводит слова Туктамышевой издание «Газета.Ru».
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