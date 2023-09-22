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Завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве

Завершено строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.

«Закончили строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на юго-западе столицы. Полтора месяца назад приезжал сюда. Уже тогда было понятно — успеем сдать объект быстрее запланированного срока. Строители не подвели.

В уникальном дворце спорта — две ледовые арены, которые могут трансформироваться под хоккейные поля. Это позволит проводить и соревнования по фигурному катанию, и хоккейные матчи, и ледовые шоу. Для фигуристов в спорткомплексе создали идеальные условия для тренировок. Сделали большое количество залов: 10 хореографических, акробатический, два тренажёрных и тренировочный с покрытием из искусственного льда. Есть реабилитационный блок с зоной водных процедур. Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов.

От всей души желаю тренерам и будущим чемпионам удачи и ярких побед!» — написал Собянин в своём телеграм-канале.

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