«Чуть не разнёс всю квартиру». Даниелян — о популярности La Boheme среди фигуристов

Российский фигурист Артур Даниелян рассказал о выборе музыки для произвольной программы — «La Boheme» Шарля Азнавура, а также поделился эмоциями от популярности этой композиции среди спортсменов в сезоне-2023/2024.

Под «La Boheme» Азнавура в новом сезоне выступает не только Даниелян: под классическую композицию катают короткую программу Глеб Лутфуллин и Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, а ремикс используют в короткой программе Елизавета Осокина и Артём Грицаенко.

«По поводу контрольных прокатов — я смотрел дома и чуть не разнёс всю квартиру (смеётся). Когда первый раз услышал — ладно, потом ещё, потом вышли мальчики, и там Глеб (Лутфуллин) с классическим вариантом. Это мне, что, получается, произвольную менять? Может, не надо? (смеётся). Я был очень удивлён, но что поделать. Саша Бойкова с Димой Козловским и Лиза Осокина с Артёмом Грицаенко будут в парах эту тему катать, мы с Глебом — в мужском короткую и произвольную разделили.

Идея появилась после первого сбора на Алтае в мае, тогда у меня уже была готова короткая программа. Долго искали музыку для произвольной, я два-три альбома сделал, но что-то не подходило, и Валентин Николаевич (Молотов) не хотел, и я думал — видимо, надо что-то более достойное найти. В перерывах переслушал всю «Яндекс.Музыку», вся волна уже из классической музыки пошла, всё для программ пошло — и я услышал это.

В прошлом, позапрошлом сезонах я очень хотел кататься под «La Boheme» Азнавура, у меня мама фанатка, и это такой певец, который близок к Армении. Чувствуется вдохновение, когда это катаешь. Я услышал эту необычную версию, скинул, и Валентину Николаевичу понравилось. Второй сбор у нас был в Ереване, там мы нарезали музыку, Ольга Германовна (Глинка) и Валентин Николаевич очень постарались, добавили классическую версию, чтобы была смена настроения. И вот у нас получилась такая классная программа, поставленная в Ереване под Шарля Азнавура. Я в восторге!

Идея такая — я художник, который находится в поисках вдохновения, что-то рисую, ловлю какие-то мысли. Когда версия меняется с современной на классическую, я уже вдохновлённый, а в конце катаюсь на разрыв.

Не пересматривал олимпийскую короткую программу Нэйтана Чена. В том сезоне, когда он её катал, я смотрел — и всё. Как-то даже подзабыл. Любой фигурист может брать любую музыку. Нэйтан — великий фигурист, у него была очень классная программа, я хочу представить эту музыку по-своему. На него не было ориентира», — рассказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.