Дуэт Цимлова/Чиризано распался из-за отказа ФФККР отпустить фигуриста в Чехию или Италию

Чешская фигуристка Дениса Цимлова подтвердила, что её танцевальный дуэт с российским фигуристом Дарио Чиризано распался. В качестве причины спортсменка назвала решение Российской федерации фигурного катания не отпускать Чиризано в другую страну.

«Хотела бы с сожалением объявить о прекращении нашего сотрудничества с Дарио… Это действительно грустно и трудно для нас обоих, потому что мы были бы так рады показать свои программы на соревнованиях… И мы были очень хорошими друзьями. Но, к сожалению, Российская Федерация не отпустила Дарио ни в Чехию, ни в Италию, поэтому мы не смогли вместе выступать на соревнованиях, для нас это было шоком.

Я поддержу Дарио в его будущем фигурном катании в России, и, конечно, мы всё ещё друзья. Я продолжаю искать нового партнёра и с нетерпением жду новых вызовов в своей жизни», — написала Цимлова в соцсетях.