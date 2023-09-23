Энберт заявил, что Косторная и Куница могут претендовать на бронзу чемпионата России

Серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в команде Александр Энберт высказался о перспективах новой пары Алена Косторная/Георгий Куница, которые на контрольных прокатах сборной России хорошо справились с исполнением произвольной программы под саундтрек к фильму «Голодные игры».
«Ребята в принципе все сделали: поддержки, подкрутку, выброс, прыжки и вращения. Так что в физическом плане Косторная и Куница показали, что могут катать эту программу, делать это с тройными лутцем и флипом, так что здесь — молодцы, большую работу проделали.
В плане конкуренции — конечно, они могут претендовать на призовые места, только вопрос: на каких турнирах? На чемпионате России, конечно, им пока будет сложнее, потому что Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов — это железобетонные первые номера сборной, если они будут выступать и будут находиться в форме.
На третье место претендентов тоже хватает: и в Петербурге, и в Москве, и в Перми есть пары, которые долго катаются, которые делают сложный контент, более скатанные и имеющие более сложные заходы на поддержки, у которых могут быть выбросы в серьезной плюсовой зоне, поэтому придется очень сильно постараться, чтобы на чемпионате страны взять бронзу.
Возможно ли это? Да, возможно — третье место на чемпионате России с их темпом развития и прогресса, который у Косторной и Куницы сейчас был, может случиться.
Но такой темп прогресса очень тяжело сохранять, потому что взять и научиться делать базовые элементы парного фигурного катания — это одна работа, а из базовых элементов сделать их невероятно сложными, красивыми, на ходу, накрутить всяких заходов-выходов на скорости — это другая работа, она требует намного больше усилий. Они молодцы, что идут вперед классным темпом, желаю им его не сбавлять, чтобы бороться за высокие места», — приводит слова Энберта «Газета.Ru».
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