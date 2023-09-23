В ISU считают, что Камила Валиева должна понести наказание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что молодые спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести ответственность, несмотря на возраст.

Напомним, с 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.

«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит слова представителя пресс-службы ISU ТАСС.

После завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Валиева не признаёт вины, а ISU и ВАДА настаивают на четырёхлетней дисквалификации фигуристки.