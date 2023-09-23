В ISU считают, что Камила Валиева должна понести наказание

В Международном союзе конькобежцев (ISU) заявили, что молодые спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, должны нести ответственность, несмотря на возраст.
Напомним, с 26 по 28 сентября в Спортивном арбитражном суде (CAS) пройдут слушания по делу о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой.
«ISU придерживается мнения, что все молодые спортсмены должны быть защищены от допинга, но такая защита не может быть обеспечена путём освобождения молодых спортсменов от санкций», — приводит слова представителя пресс-службы ISU ТАСС.
После завершения командного турнира фигуристов на Олимпиаде 2022 года в Пекине (Китай) допинг-проба несовершеннолетней Валиевой с чемпионата России дала положительный результат на триметазидин. Валиева не признаёт вины, а ISU и ВАДА настаивают на четырёхлетней дисквалификации фигуристки.
- 23 сентября 2023
-
11:05
-
11:03
-
00:54
-
00:18
- 22 сентября 2023
-
22:11
-
21:10
-
20:43
-
20:36
-
18:11
-
15:49
-
15:20
-
14:33
-
10:25
-
09:26
-
09:10
-
01:00
-
00:49
- 21 сентября 2023
-
23:47
-
22:45
-
19:50
-
19:22
-
18:20
-
17:50
-
17:25
-
16:55
-
16:30
-
16:08
-
16:05
-
15:53
-
15:40
-
15:34
-
15:15
-
14:50
-
14:27
-
14:17