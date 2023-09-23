Проскурякова на турнире в Москве выступила под песню Rammstein, запрещённую для Гуменника

Российская фигуристка Таисия Проскурякова на Мемориале И. Я. Рабер в Москве выступила под песню Sonne немецкой группы Rammstein, под которую ранее запретили кататься победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику.

Песня Sonne звучит во второй части короткой программы 15-летней Проскуряковой, в первой части прокат фигуристки сопровождается фрагментом композиции Je te pardonne в исполнении GIMS feat. Sia. За своё выступление Проскурякова набрала 44,37 балла и по итогам короткой программы заняла 10-е место.

Гуменник на протяжении четырёх месяцев готовил короткую программу на песню Sonne группы Rammstein. Однако неделю назад на контрольных прокатах вице-чемпион России 2023 года вынужден был выступить с прошлогодней короткой программой. Как позже выяснилось, Гуменнику буквально накануне отъезда в Москву запретили катать под Rammstein, ссылаясь на некое письмо, направленное в Министерство спорта России и федерациям по зимним видам спорта.