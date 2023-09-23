Стало известно, кто станет партнёром Трусовой в ледовом шоу Плющенко «Русалочка»

Чемпион России 2023 года в мужском одиночном катании Евгений Семененко станет партнёром серебряного призёра Олимпийских игр – 2022 Александры Трусовой в ледовом шоу Евгения Плющенко «Русалочка». Шоу будет проходить с 29 декабря по 4 января на ВТБ Арене в Москве.

Ранее роль Принца исполнял Марк Кондратюк, с которым фигуристку связывали личные отношения. В спектакле также выступят Евгений Плющенко и Александр Плющенко. Такой состав заявлен в тизере, опубликованном в официальной группе Александры Трусовой «ВКонтакте».

О расставании Трусовой и Кондратюка сообщила неделю назад заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Кондратюк отказался комментировать информацию, однако на контрольных прокатах Трусова сидела на трибуне в компании продюсера шоу «Русалочка» Яны Рудковской.

Трусова и Кондратюк сблизились после Олимпиады в Пекине. Год назад Александра даже перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к Светлане Соколовской, где занимается Марк. Однако выступила Трусова только на двух этапах Гран-при России. Сезон-2023/2024 Александра также пропускает, фигуристка решила сосредоточиться на выступлении в ледовых шоу. Кондратюк, напротив, представил на контрольных прокатах две хорошие программы и заявлен на этапы Гран-при России.