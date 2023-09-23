Галлямов — о футболе: Москвиной нравится, что у меня есть хобби, помимо фигурного катания

Олимпийский чемпион по фигурному катанию в команде и болельщик «Зенита» Александр Галлямов рассказал, как к его увлечению футболом относится его тренер Тамара Москвина.
В августе Галлямов дебютировал за медиафутбольный клуб «Чисто Питер». Но с началом сезона в фигурном катании участия в матчах не принимает. Сегодня его команда играла против 2DROTS.
«Риск очень большой. Соперник сильный, они будут стараться играть до последней минуты, отыгрывать каждый момент. Лучше не рисковать и внести в заявку игроков, которые смогут помочь команде выиграть матч.
Как Тамара Николаевна относится к моему увлечению футболом? Тамара Николаевна всё понимает. Она знает, насколько я увлекаюсь футболом. Мы ведь даже ставили номер, посвящённый футболу. Ей нравится, что у меня есть хобби, помимо фигурного катания», — приводит слова Галлямова «Матч ТВ».
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